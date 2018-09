160.000 stuks in 2018 Citroën C3 breekt door 400.000 stuks

Citroën boert goed met de nieuwe C3. In totaal heeft het merk al 400.000 exemplaren gebouwd waarvan er dit jaar 160.000 zijn gebouwd.

In maart dit jaar meldde Citroën trots dat de huidige generatie C3 sinds zijn lancering in 2017 al 300.000 keer is gebouwd. Nog geen 6 maanden later zijn daar weer 100.000 stuks bijgekomen, wat de productieteller inmiddels op 400.000 stuks brengt. Daarmee is de C3 het bestverkopende model van het merk.

Natuurlijk laat Citroën een stel interessante C3-feitjes los. 40 procent van de klanten zou kiezen voor het hoogste uitrustingsniveau Shine. Daarnaast kiest 65 procent van de klanten voor een in twee kleuren uitgevoerde C3 en opteert 55 procent van de klanten voor de optionele Airbump-optie. Een kwart van alle kopers kiest voor een in een speciale kleur afgewerkt interieur. In Nederland zijn dit jaar 3.302 C3's verkocht. De C3 die bij de Nederlandse dealers staat, wordt in Slowakije geproduceerd. De auto rolt eveneens in Indonesië van de band.