Citroën belicht internationale groeiplannen CEO Linda Jackson spreekt in Genève

Citroën-CEO Linda Jackson heeft tijdens de Autosalon van Genève een deel van de internationale groeiplannen van haar merk belicht.

Citroën richt zich voor groei onder andere op delen van de Zuid- en Midden-Amerikaanse markt en die van zowel Europa als Azië. Het merk zegt de C4 Cactus nu ook in Brazilië te willen bouwen. Die C4 Cactus moet vervolgens niet alleen in Brazilië, maar ook in Argentinië, Uruguay, Paraguay en Colombia verkocht worden. De nieuwe Jumpy moet straks ook in Rusland gebouwd gaan worden. Daarnaast wil het merk nieuwe markten betreden.

Citroën heeft zich als doel gesteld om meer buiten Europa te verkopen. Waar het merk vorig jaar 26 procent van zijn verkopen buiten Europa realiseerde, moet dat percentage in 2020 op 45 procent liggen. Citroën zegt veel te verwachten van de C5 Aircross die straks ook in China te koop is. Daarnaast komt het merk met een voor de Chinese markt aangepaste variant van de C3 Aircross op de proppen, een auto die in de tweede helft van dit jaar op de Chinese markt verschijnt. Citroën bevestigt verder dat het ook de Iraanse automarkt wil veroveren. Binnen drie maanden moet de C3 daar verkocht worden. In 2016 werd door de PSA Groupe al een nieuwe joint-venture opgericht met het Iraanse Saipa.