Chris Bangle is terug: prototype REDS getoond Kleintje met enorme dromen

Wel in Los Angeles, maar niet tijdens de LA Auto Show, hebben niemand minder dan tekenmeester Chris Bangle en zijn team (Chris Bangle Associates) het doek getrokken van dit bijzondere, REDS genaamde kleintje.

Chris Bangle kennen we naast van de Fiat Coupé voornamelijk van de spraakmakende ontwerpen die hij als hoofdontwerper bij BMW tekende. Denk aan de E65 (7-serie), maar ook aan de E60 (5-serie) als nog altijd zeer hekenbare modellen. In 2009 vertrok Bangle bij BMW en besloot hij zelfstandig aan de gang te gaan onder de naam Chris Bangle Associates. Sinds zijn vertrek bij BMW heeft Bangle op autogebied niets meer gedaan. Tot nu.

Deze door Chris Bangle Associates voor het Chinese CHTC (China Hi-Tech Group Corporation) ontworpen REDS is volgens Bangle "een ruimte die een auto werd". Dat klinkt erg zweverig en dat is het in feite ook. Het opmerkelijk ogende 2,98 meter lange stadsautootje is volgens Bangle en zijn team absoluut geen studiemodel, designstudie of 'autogeworden' onderzoek. Het is de eerste stap naar daadwerkelijke productie, aldus Bangle.

Bangle heeft alle huidige ontwerpstandaarden getracht te laten vallen. Volgens de ontwerper staat 'het vierde tijdperk' van autodesign voor de deur en daarin kun je volgens de tekenmeester alleen slagen als je op een unieke wijze aan de slag durft te gaan. Het interieur van REDS moet bijzonder flexibel zijn en volgens Bangle moet de auto ook als hij niet rijdt, iets bijdragen aan het leven "in Chinese megasteden". Dat laatste geeft uiteraard antwoord op de vraag waar we REDS op termijn terug gaan zien. CHTC heeft Chris Bangle Associates dan ook gevraagd een kleine EV te ontwerpen voor het nog uit te rollen merk Redspace.

REDS meet zoals gezegd 2,98 meter in de lengte, is 1,66 meter breed en 1,76 meter hoog. De wielbasis van de kleine EV meet 1,44 meter en het slimme karretje heeft zonnepanelen op zijn dak. De topsnelheid van de achterwielaangedreven REDS ligt op 120 km/h. Het onderstel is volgens Bangle ontwikkeld door 'Italiaanse race-ingenieurs'. In het interieur, met een bijzondere stoelindeling, moeten vier mensen een plekje kunnen krijgen, al kan de auto geparkeerd vijf mensen opslokken. De vijfde zetel wordt uitgeklapt in de bagageruimte. De stoel van de bestuurder is volledig om te draaien. Je kunt een voetmassage krijgen en de stoelen zijn tot "50 procent beter" af te stellen dan die van reguliere personenauto's. Op het dashboard is een 17-inch scherm geplaatst dat tijdens het rijden slechts voor een derde zichtbaar is. Het scherm kan in stilstaande modus worden gebruikt om op te gamen of om films op te kijken: hoe klein REDS ook is, nagenoeg alles zit erin.

Een interessant project. We zijn zeer benieuwd wat daadwerkelijk het productiestadium haalt.