Chinese Skoda Karoq gepresenteerd Maatje groter dan Europese

De ogenschijnlijke wirwar in de cross-overjungle van Volkswagen wordt weer iets ingewikkelder. Vandaag heeft Skoda namelijk de Chinese versie van de Karoq gepresenteerd, een auto die langer is dan het gelijknamige Europese model.

De middelgrote cross-overs die bij de merken van de Volkswagen Group te koop zijn, zorgen niet voor een al te overzichtelijk aanbod. Zo biedt Seat de Ateca aan als grote broer van de Arona en heeft Skoda met de Karoq een vergelijkbare auto in het gamma, al is die net enkele centimeters langer dan de Spanjaard. Boven de Karoq staat de fors langere Kodiaq en Volkswagen heeft boven de T-Roc de Tiguan en de langere Tiguan Allspace op de menukaart staan, auto's die ieder ook hun eigen afmetingen hebben. Wat blijkt vandaag? De Skoda Karoq die op de Chinese markt verschijnt, is net even langer dan de versie die wij in Europa kennen.

Waar de wielbasis van de Europese Karoq 2,64 meter bedraagt (2,63 meter voor de vierwielaangedreven versie), beschikt de Chinese Karoq over een wielbasis van 2,69 meter. Daarmee is afstand tussen de wielen één centimeter groter dan bij de 'korte' versie van de Tiguan. De wagenlengte van de Chinese Karoq neemt tevens toe met vijf centimeter en bedraagt nu 4,32 meter.

Ook vanbuiten wijkt de Chinese Karoq af van de Europese uitvoering. Skoda geeft de Aziatische variant meer chroomkleurige afwerking mee, details die we zien op de grille, op de portieren en in de voorbumper. Op de voorschermen is een tevens chroomkleurige Karoq-badge geplaatst. Op de bestellijst zet Skoda vooralsnog alleen een 115 pk sterke 1.2 TSI en een 150 pk sterke 1.4 TSI.