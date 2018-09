'Tesla met Duitse luxe en kwaliteit' Chinese nieuwkomer: Enovate

China is weer een nieuwe fabrikant rijker. Het merk DearCC komt met een nieuw 'premiummerk' op de proppen: Enovate.

De Chinese fabrikant Soueast (South East Motor), een joint venture van China Motor Corporation, Fujian Motor Indystry en Mitsubishi Motors, verkoopt onder zijn eigen naam auto's, maar heeft ook het submerk DearCC in zijn portfolio. DeadCC komt op zijn beurt met een eigen submerk op de proppen: Enovate. Vandaag krijgen we de eerste afbeeldingen te zien van wat volgens de Chinezen een "Tesla met Duitse luxe én kwaliteit" moet worden. De naam Enovate is niet alleen een variatie op het woord 'Innovate', maar staat volgens het merk voor Energy, Nature, Original, Value, Ambition, Technology en Enjoy. Echt.

Het nog naamloze eerste model van Enovate wordt volgens het merk een cross-over voor het B-segment. De auto moet in de tweede helft van volgend jaar op de Chinese markt verschijnen. De auto is getekend door voormalig Porsche-ontwerper Hakan Saracoglu (918 Spyder, Boxster, Cayman), die ook voor het Chinese Chery lijnen op papier heeft gezet. Meer informatie over de auto komt waarschijnlijk vrij in november, wanneer Auto Guangzhou van start gaat. Enovate zelf lijkt niet zomaar een losse flodder te zijn. Het merk zegt een eigen modulair platform te hebben ontwikkeld en wil de komende vijf jaar acht elektrische modellen in het A-, B- en C-segment gaan voeren. Dit jaar startte Enovate met de productie van een fabriek waar jaarlijks 180.000 auto's moeten worden gebouwd .