Chinese CHJ Automotive toont eerste productiemodel

Leading Ideal One is enorme SUV

De Chinese start-up SVJ Automotive heeft zijn eerste productiemodel gepresenteerd. Het bedrijf begint weinig bescheiden: deze 'Leading Ideal One' is namelijk een SUV met het formaat van een Audi Q7.

De Leading Ideal One is het eerste product van de start-up SVJ Automotive. De SUV is 5 meter lang, 1,96 meter breed en 1,76 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,94 meter. Wat zich onder de dik ogende koets schuilhoudt, is misschien nog wel interessanter.

De nieuwe Chinese gigant is namelijk een EV met range extender. Op elke as is een elektromotor geplaatst. Het systeemvermogen ligt op 326 pk en 530 Nm. Het accupakket heeft een capaciteit van 40,5 kWh. Een 1,2-liter grote geblazen driecilinder doet dienst als range extender. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 6,5 tellen achter de rug. Volgens de NEDC-cyclus moet de auto 700 kilometer ver kunnen komen.

De auto heeft twee digitale displays, die samen vrijwel het hele dashboard bedekken. Een exemplaar is 16,2 inch groot, terwijl het tweede exemplaar 12,3 inch meet. Verder geeft CHJ Automotive de auto een 10,1 inch groot aanraakscherm waarmee de klimaatregeling valt te bedienen. De vanafprijs komt in China, zonder subsidies, op zo'n 50.000 euro te liggen.