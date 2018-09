Ontwikkelingscentrum in Duitsland Chinese Chery zet eerste voet aan Europese wal

Het Chinese Chery komt eraan! Waar het merk eerder zijn Europese plannen presenteerde, is nu de eerste vestiging op ons continent geopend. Het gaat om een ontwerp- en ontwikkelingscentrum in Duitsland. De eerste Chery verschijnt over twee jaar op de Europese markt.

In aanloop naar de Europese marktintroductie is in de buurt van Frankfurt het kenniscentrum geopend. Chery is nu volgens het Britse Autocar bezig om tussen de 30 en 50 man aan het werk te krijgen voor het einde van volgend jaar in de Raunheim-faciliteit. Speciaal voor Europa komt er een nieuwe divisie op de markt: Exeed. Hoe Chery Exeed wil positioneren, is nog even de vraag. Hoge kwaliteit en rijke uitrustingniveau's moeten de tak kenmerken, maar of dat dan concurrentie voor BMW en Mercedes-Benz wordt is nog even de vraag. Daarnaast belooft Chery dat alle modellen vijf sterren zullen behalen bij botsproeven van Euro NCAP. Vorig jaar onthulde Chery de eerste Exeed in de vorm van de TX. De cross-over komt net als alle andere modellen van het merk als hybride, plug-inhybride en volledig elektrisch naar onze wegen.

Door de - naar eigen zeggen - competatieve Europese markt, sloegen de Chinezen de handen ineen met enkele grote namen. Op de lijst komen we BorgWarner, Getrag, Bosch en Continental tegen. In zijn thuisland is Chery een grote speler. Het merk staat met zo'n 455.000 verkochte stuks naast onder andere Geely, Dongfeng en Zotye in de Chinese top 10 van populaire merken. Een productiefaciliteit vindt voorlopig nog niet zijn weg naar Europese bodem, dus in het begin zullen alle Europese exemplaren in China het levenslicht zien.