China voert quotum 'schone' auto's in 10 procent 'NEV' in 2019

China is al even bezig met het opstellen van regelgeving voor autofabrikanten als het gaat om de productie van auto’s op ‘alternatieve energie’. De regels zijn nu definitief: in 2019 moet 10 procent op ‘nieuwe energie’ rijden.

Dat meldt althans persbureau Reuters. Eerder werd gedacht dat een soortgelijke regel al in 2018 van kracht zou worden, maar in de definitieve variant lijkt het dus om 2019 te gaan. De regel dat 10 procent van de nieuwe auto's in dat jaar een (plug-in) hybride, EV, waterstofauto of anderszins alternatief aangedreven voertuig moet zijn lijkt overzichtelijk, maar het ligt ingewikkelder dan dat. In de praktijk kunnen autofabrikanten 'credits' vergaren door met schone oplossingen te komen. Eén auto kan voor meerdere credits in aanmerking komen, waardoor het percentage 'alternatieve' auto's in de praktijk hoogstwaarschijnlijk een stukje lager uit zal vallen.

Op de langere termijn heeft China overigens een veel grotere ambitie: het wil de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor geheel uitbannen. Daar wordt de komende jaren in stapjes naartoe gewerkt. In 2025 moet een kwart van de verkochte auto's 'schoon' zijn.