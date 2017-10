Slideshow

Chevrolet viert pick-upfeest tijdens SEMA Show Bijzondere C-10 naar Las Vegas

Chevrolet viert het feit dat het dit jaar honderd jaar geleden is dat het zijn eerste pick-up in elkaar schroefde. Tijdens de SEMA Show in Las Vegas komt dat tot uiting in de vorm van deze aangepaste C-10.

Een feestje naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van je pick-up-portfolio kun je als zichzelf respecterende Amerikaanse fabrikant natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, zeker niet als je Chevrolet heet en je Silverado al jaren een van de populairste pick-ups is. Honderd jaar geleden schroefde Chevrolet zijn eerste 1,5-ton pick-up in elkaar (foto 7) en om dat te vieren heeft Chevrolet speciale edities van de Colorado en de Silverado in het leven geroepen, versies die van een extra chroomrandje, wat badges en een speciale blauwe kleur worden voorzien (foto 6).

De Amerikanen houden hun lippen nog stijf op elkaar wat deze SEMA-creatie betreft. De auto wordt in dezelfde blauwe kleurstelling gespoten als de feestelijke Colorado en Silverado en 10-spaaks wielen worden opgetrommeld om ook de banden van fraaie invulling te voorzien. Wie op de hoogte is van de SEMA Show - een enorme aftermarketbeurs waar tuners zich van hun beste kant laten zien - weet dat er ook enige motorische tuning te verwachten valt. Meer later deze maand, de SEMA Show opent op 31 oktober zijn poorten in Las Vegas.

Verder zet Chevrolet het Truck Legends-programma op, een programma waar pick-up eigenaren zich bij kunnen aanmelden als hun trouwe werkpaard meer dan 100.000 miles op de teller heeft staan. Als Truck Legend-lid krijg je - jawel - korting of voorrang op bijvoorbeeld een honkbalwedstrijd. Ook kun je voortijdig nieuwe modellen van Chevrolet te zien krijgen.