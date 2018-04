Driemaal vernieuwd Chevrolet Spark, Cruze en Malibu onder het mes

Chevrolet presenteert vandaag in één klap drie gefacelifte modellen. Zowel de Spark als de Cruze en de Malibu worden op de snijtafel gelegd.

Chevrolet heeft de ontwerpen van de Spark, Cruze en Malibu onder de loep genomen om tot de conclusie te komen dat een en ander voor modeljaar 2019 best iets strakker vormgegeven zou mogen worden. Zodoende klauteren alle drie de modellen met een vernieuwde verpakking van de tekentafel.

De kleinste van de vernieuwde drie Chevy's, de Spark, krijgt een vernieuwde voorzijde waarin een nieuwe van meer chroom voorziene grille en nieuwe koplampen het beeld bepalen. De Spark, waar ook een 'cross-over-achtige' Activ-utivoering van bestaat, is verder leverbaar in nieuwe kleuren. De standaarduitrusting omvat onder andere airco en een achterruitrijcamera. Aan de 1.4 in het vooronder wordt niet gesleuteld.

Ook de Cruze, leverbaar als sedan en als hatchback, wordt met name aan de voorzijde aangepakt. Ook hier zien we een nieuwe grille met meer chroom. Ook aan de achterzijde profiteert de Cruze nu over led-verlichting.

Chevrolet giet min of meer dezelfde aanpassingen uit over de Malibu. Ook deze sedan krijgt namelijk een nieuw front met een nieuwe grille en nieuwe koplampunits.

In het interieur monteert Chevrolet voortaan standaard een 8-inch groot infotainmentscherm. De Malibu met 1.5 Turbo krijgt een nieuwe CVT-transmissie, al is de auto ook met een aan een negentrapsautomaat gekoppelde 2.0 Turbo te krijgen.

Voortaan is ook de Malibu er als sportief aangeklede RS, een uitvoering waarmee de auto onder andere over 18-inch lichtmetalen wielen, een zwarte grille, een achterspoiler en dubbele uitlaatpijpen komt te beschikken.