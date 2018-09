Ruiger dan ruig Chevrolet presenteert Colorado ZR2 Bison

Slideshow

Vorig jaar knalde Chevrolet de Los Angeles Motor Show binnen met de Colorado ZR2, een heftige offroad-versie van zijn naar Amerikaanse begrippen compacte pick-up. Die ZR2-variant krijgt in de vorm van deze Colorado ZR2 Bison gezelschap van een extremere versie.

Chevrolet slaat de handen ineen met American Exepdition Vehicles (AEV), een fabrikant van aftermarket-onderdelen voor de offroadmarkt. Het resultaat van de samenwerking is deze ZR2 Bison, de overtreffende trap van de ZR2 voor wie geen bospad te modderig lijkt.

Onder de Colorado, een tegenhanger van de Ford Ranger en in deze trim een antwoord op de Ranger Raptor, monteert Chevrolet beschermplaten voor het zaken als het carter, de brandstoftank en het voor- en achterdifferentieel. Aan zowel voor- als achterzijde komen speciale bumpers te hangen waarbij het achterste exemplaar is uitgerust met een sleepoog. De auto wordt aangekleed met een grille waarin merknaam Chevrolet te lezen is. De auto staat op speciale offroadbanden en uiteraard komen we her en der speciale Bison-badges tegen.

Voor de rest profiteert de Colorado van dezelfde aanpassingen als de ZR2 en dat betekent dat ook deze versie 5 centimeter hoger op zijn poten staat dan de basis-Colorado's. De spoorbreedte is 9 centimeter groter dan voorheen en uiteraard krijgt de Chevy extra offroadfähige dempers. De auto is beschikbaar met een 313 pk en 373 Nm sterke 3,6-liter grote V6-benzinemotor. Of ook de 182 pk en 439 Nm krachtige viercilinder diesel in de neus van de auto verschijnt, valt nog te bezien.