Chevrolet onthult nieuwe HD-modellen 4500, 5500 én 6500HD maken indruk

Chevrolet presenteert nieuwe variaties op het Silverado-thema. Tijdens de NTEA Work Truck Show in Indianapolis stelt het merk de Silverado 4500HD, 5500HD en 6500HD aan de wereld voor.

Chevrolet levert van de nieuwe Silverado al de 1500, een pick-up die volgens de Amerikaanse truck-classificatie in Class 2 valt. Daarmee is dat een zogeheten 'light truck' die 2.722 tot 4.536 kilo mag wegen met belading. Class 1 is voorbehouden aan auto's als de Chevrolet Colorado, de kleinere Silverado-broer. Met deze Silverado 4500, 5500 en 6500 HD heeft Chevrolet voor het eerst in jaren weer pick-ups in zijn gamma die respectievelijk in Class 4, 5 en 6 vallen. medium trucks, zo noemen de Amerikanen die. Tegenhangers van de 4500, 5500 en 6500 zijn auto's als de Ford F-450, F-550 en F-650. Het maximum gewicht ligt in Class 4, 5 en 6 op respectievelijk 7.257, 8.845 en 11.793 kilo. Daarna begint Class 7, de eerste classificatie die de Amerikanen heavy truck dopen. Voor de lancering van deze nieuwe pick-ups was de Chevrolet Kodiaq, die in 2009 van de markt verdween, de laatste inzending van Chevrolet in deze pick-upklasse.

De nieuwe HD-modellen zijn vooral bedoeld voor de bedrijfsmarkt, maar Chevrolet gaat er prat op dat ze voor iedere consument te krijgen zijn én dat ze uitermate eenvoudig te onderhouden zijn. Op de motorenlijst zet Chevrolet een 6,6-liter Duramax-dieselmotor, een achtcilinder die ruim 350 pk en 950 Nm leveren. De Silverado's zijn zowel met achter- als vierwielaandrijving te krijgen. Eind dit jaar rollen de eerste exemplaren van de band.