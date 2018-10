Volledig elektrisch Chevrolet eCOPO Camaro: stroomsprinter

Chevrolet heeft het digitale doek verwijderd van de eCOPO Camaro Concept. Dat is een Camaro die zich het beste thuisvoelt op de dragstrip, maar - jawel - volledig elektrisch is.

Kom je bij Chevrolet de aanduiding 'COPO' tegen, dan weet je dat je te maken hebt met een voor de dragstrip klaargestoomde versie van het model. Speciaal voor de SEMA Show in Las Vegas heeft Chevy de eCOPO Camaro bedacht, een dragstrip-Camaro die eens niet over een buitenissig krachtige V8 beschikt.

De eCOPO (foto 1 t/m 3), de kleine 'e' in zijn naam geeft het al aan, is namelijk volledig elektrisch! De Camaro beschikt over twee elektromotoren, die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 710 pk en 814 Nm koppel. Het accupakket krijgt een plek in de kofferruimte van deze showknaller. Chevrolet verwacht dat de auto, die is voorzien van een rolkooi die ook het accupakket beschermt, een 'quarter-mile-sprint' (zo'n 400 meter) in zo'n negen tellen aflegt.

Volgens Chevrolet is het niet ondenkbaar dat de elektromotoren, die gewoon op de plek liggen waar voorheen de verbrandingsmotor lag, op termijn gaat aanbieden als 'crate engine'. Spannend!

De eCOPO Camaro is nog een concept-car, maar dat geldt niet voor de nieuwe 'reguliere' COPO Camaro die Chevrolet meebrengt naar Las Vegas. Deze ook voor de dragstrips geprepareerde Camaro beleeft zijn debuut als 50th Anniversary Edition. De auto heeft in de neus een 4,9-liter V8, waar een imposante supercharger op is geschroefd. Er komen slechts 69 exemplaren beschikbaar van deze feesteditie. Dat is een verwijzing naar het jaar 1969, waarin van de eerste generatie Camaro een COPO-editie werd gepresenteerd.