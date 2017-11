Slideshow

Chevrolet Corvette ZR1 ook als Convertible ZR1 voor het eerst zonder dak

Chevrolet heeft in Los Angeles de Corvette ZR1 Convertible gepresenteerd. Het is voor het eerst in de ZR1-geschiedenis dat ook de Convertible in deze extra potente smaak beschikbaar komt.

Chevrolet meldt dat de Convertible ZR1 vrijwel identiek is aan die variant van de al gepresenteerde dichte ZR1. Er zouden slechts kleine aanpassingen nodig geweest zijn om de opengewerkte ZR1 klaar te stomen voor de weg. De ZR1 Convertible legt dan ook slechts 27 kilo meer in de schaal dan zijn 1.598 kilo wegende broer.

In het vooronder van de Corvette ZR1 Convertible doet een 766 pk en 969 Nm sterke 6,2-liter grote V8 dienst als kloppend hart. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zevenbak of aan een achttrapsautomaat. Hoe rap de Convertible daarmee is, houdt Chevrolet nog even onder de pet. Ook van de ZR1 Coupé heeft Chevrolet die nog niet vrijgegeven. Het spoilerwerk van de ZR1 Coupé is goed voor maximaal 430 kilo aan downforce. We verwachten een vergelijkbare waarde voor deze open variant.

In de lente van volgend jaar opent Chevrolet de orderboeken voor de nieuwe ZR1. Deze nieuwe topversie fungeert als knallend eind voor de huidige generatie Corvette. De nieuwe Corvette (C8) lijkt het over een volledig andere boeg te gooien. Deze opvolger lijkt zijn motor namelijk niet in de neus, maar achter de voorstoelen te krijgen.