Bijzondere toevoeging Chevrolet Corvette met middenmotor gesnapt

Opvallende spyshots op de vrijdagmiddag: Chevrolet is aan het testen geslagen met een nieuwe Corvette... met middenmotor!

Al jaren doen er geruchten de ronde over de komst van een Chevrolet Corvette waarbij de motor niet in een eindeloos lange neus, maar achter de voorstoelen ligt. Het is die niet 'Vette die hier nog fanatiek bedekt met camouflagemateriaal in beeld is verschenen.

Deze bijzondere Corvette dient zeer waarschijnlijk niet als directe opvolger van de huidige generatie (C7), maar lijkt een toevoeging te zijn op het Corvette-gamma. Dat betekent in dit geval dat deze nieuwe Chevy als een soort 'halo-car' bovenaan de Chevrolet-voedselketen komt te staan. In deze officieel nog naamloze Corvette komt zeer waarschijnlijk de 4,2-liter grote V8 te liggen die in de dit jaar gepresenteerde Cadillac CT6-V-Sport goed is voor 557 pk en 850 Nm. De van twee turbo's voorziene achtcilinder is in de Corvette waarschijnlijk goed voor meer vermogen. Er gaan geruchten dat Chevrolet zelfs een vermogen van zo'n 850 pk voor ogen heeft. Een officiële aankondiging volgt mogelijk nog dit jaar.