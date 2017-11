Slideshow

Chevrolet Corvette met 1,2 miljoen kilometer Bijzondere donatie aan Corvette Museum

Een sportieveling als de Chevrolet Corvette brengt doorgaans het grootste deel van z’n leven in een garagebox door, maar het exemplaar van Mark Blackwell uit Jacksonville is daarop overduidelijk een uitzondering. Blackwell doneerde zijn Corvette aan het National Corvette Museum met een tellerstand van maar liefst 773.338 mijl.

Jazeker: deze Amerikaan reed omgerekend maar liefst 1.244.567 km met zijn rode 'Vette. De auto lijkt daarmee een ware droomkandidaat voor onze rubriek 'Klokje Rond', maar helaas is het logistiek gezien te zien wat lastig om hem op onze brug te krijgen.

Blackwell besloot z'n geliefde rode machine te doneren aan het National Corvette Museum in Bowling Green, Kentucky. Daar mag de C5 z'n dagen in alle rust slijten. Welverdiend, want Blackwell schafte de auto in 1999 nieuw aan en heeft 'm sindsdien geen dag rust gegund. De man woont naar verluidt in Jacksonville in Florida en reed voor z'n werk dagelijks rond in de naburige staat Georgia. Gesteld dat de auto op dit moment exact 18 jaar oud is, zag de Corvette jaarlijks bijna 70.000 km onder z'n wielen door rollen.

Los van de kilometerstand en het feit dat iedere Corvette een bijzonderheid is, is de betreffende auto een relatief normale C5. De rode targa beschikt nog altijd over z'n originele motor, waarvan de koppakkingen 20.000 mijl geleden voor het eerst vervangen zijn. Wat Marks beweegredenen zijn om de auto juist op dit moment van de hand te doen, vertelt het verhaal helaas niet.

Het Corvette Museum is sinds 2014 wereldberoemd, want in dat jaar zakten acht Corvettes er door de grond dankzij een gigantisch sinkhole in de vloer.