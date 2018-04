Rigoureus vernieuwd Chevrolet Camaro onder het mes

Chevrolet heeft een grondig gefacelifte Camaro gepresenteerd. De vooral op optisch vlak aangepaste muscle car wordt vooral op designtechnisch gebied aangepakt.

Het is 2015 als Chevrolet de huidige generatie van de Camaro presenteert. Daarmee is de auto inmiddels een aantal jaar op de markt. Chevrolet acht de tijd voor de in de Amerikaanse staat Michigan gelegen Lansing geproduceerde muscle-car nu rijp voor een vrij ingrijpende facelift.

Chevrolet geeft de Camaro namelijk een compleet nieuwe voorzijde mee waarbij nieuwe, plattere en bredere koplampen, een nieuwe grille en een nieuwe bumper het beeld bepalen. Het blauwe exemplaar op de foto's, de SS-uitvoering, heeft een nog grotere koelopening in de bumper die de naam 'Flowtie' draagt. Natuurlijk een verwijzing naar de 'bowtie' zoals het beeldmerk van Chevrolet wordt genoemd. Ook aan de achterzijde zet Chevrolet het mes in het ontwerp, al lijken de wijzigingen zich hier vooral te beperken tot nieuwe achterlichtunits.

We noemden de SS al even. Het is die van een V8 voorziene variant die nu komt de beschikken over een tientrapsautomaat. Wie liever zelf schakelt, kan opteren voor de Camaro met een handgeschakelde zesbak. Nieuw is de Turbo 1LE, een sportiever afgestelde variant van de van een 275 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter grote geblazen viercilinder voorziene Camaro die al beschikbaar was.