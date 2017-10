Slideshow

Caterham breekt verkooprecord 2016-record verpletterd

Meer dan zeshonderd Caterhams werden er dit jaar op naam van een nieuwe eigenaar gezet. Dat klinkt niet wereldschokkend, maar toch is het een nieuw verkooprecord voor de Britse sportautofabrikant.

In 2016 zette Caterham al een verkooprecord neer. Dit jaar heeft nog ruim twee maanden te gaan, maar nu al weet het merk dat record omver te blazen. Het nieuws komt op de dag dat het exact zestig jaar geleden is dat Caterham zjin eerste Seven presenteerde.

Caterhams Seven is in feite een voortzetting van de Seven die in de jaren vijftig door Lotus op de markt werd gebracht. Waar Lotus' variant ooit met een bescheiden 40 pk sterke 1.2 van Ford op de markt verscheen, beslaan de modellen van Caterham een vermogensbereik van 80 tot en met 310 pk. De 80 pk sterke basisversie kent een vanafprijs van € 24.995.