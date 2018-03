Slideshow

Carrozzeria Touring Superleggera verbouwt Italiaan Sciadipersia met Maserati-basis

Carrozzeria Touring Superleggera heeft een wel heel bijzonder project gepresenteerd: de Sciadipersia is een opmerkelijke Italiaan met een oude basis.

Carrozzeria Touring Superleggera kennen we van creaties als de Disco Volante en de Disco Volante Spyder, maar de Italiaanse coachbuilder heeft lang niets van zich laten horen. Dit jaar is het bedrijf terug en wel met deze Sciadipersia, een auto met een Maserati GranTurismo als basis.

De Sciadipersia is een bijzonder gelijnde coupé die straks tijdens de Autosalon van Geneve zijn publieksdebuut beleeft. Het relatief agressieve lijnenspel van de GranTurismo is naar de prullenbak verwezen en Carrozzeria Touring Superleggera plaatst een bijna retro-achtige koets op het Maserati-platform, al is niet alles helemaal nieuw. Vooral van opzij vertoont de auto overeenkomsten met de GranTurismo. Chroom en glimmers voeren de boventoon en dat maakt van deze Sciadipersia een klassieke verschijning.

Hoe opvallend nieuw de Sciadipersia van buiten ook is, het interieur is praktisch helemaal GranTurismo. Her en der vouwt Carrozzeria Touring Superleggera nieuwe lederen bekleding en chroomkleurige accenten, maar de rest van de werkplek verraadt de auto die als donor heeft gediend. Onder de kap vinden we dan ook een een 460 pk sterke 4,7-liter grote V8, al kun je als klant elke GranTurismo aanbieden om te laten verbouwen. Carrozzeria Touring Superleggera is bereid tien exemplaren om te gaan bouwen.