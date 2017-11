Slideshow

Carlos Ghosn: 'Renault niet naar Verenigde Staten' Toch serieuze groeiplannen

De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi wil zijn verkopen de komende vijf jaar laten groeien naar 14 miljoen stuks. Het brengen van Renault naar de Verenigde Staten maakt daar geen onderdeel van uit.

Peugeot flirt al enige tijd met het idee terug te keren naar de Verenigde Staten, maar als het aan Carlos Ghosn, CEO van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi, ligt, gaat dat met Renault niet gebeuren. Dat blijkt uit een interview dat Automotive News met de topman had.

"Op de middellange termijn liggen daar geen kansen", zegt Ghosn. "Naar de Verenigde Staten gaan en daar wat auto's verkopen, is eenvoudig. Je moet echter gedegen plannen hebben, want de markt is er zeer competitief." De echte groei moet volgens Ghosn in China en Rusland worden behaald. Renault verkoopt momenteel jaarlijks zo'n 70.000 auto's in China. Omstreeks 2022 moeten dat er 550.000 zijn. Begin deze maand sprak Ghosn nog van een beoogd aantal van 400.000 stuks. Verder zet de topman sterk in op het herstel van de Russische automarkt, die de afgelopen jaren hard is afgegleden.

Renault was in het verleden wel op de Noord-Amerikaanse markt te vinden. Zo verkocht het er in de jaren vijftig onder andere de Dauphine en ging het in 1980 een samenwerking aan met American Motors Corporation (AMC). Eén van de opmerkelijke vruchten daarvan was de Renault Rambler, een Rambler Classic die in België als CKD-kit werd geassembleerd. In 1983 nam Renault een meerderheidsbelang in AMC, om dat in 1987 te verkopen aan Chrysler. Renaults laatste auto op de Amerikaanse markt verdween in 1991: de in 1987 gelanceerde Eagle Premier. De door ItalDesign getekende sedan was door AMC en Renault ontwikkeld en viel na de verkoop van AMC aan Chrysler onder de vleugels van laatstgenoemde. Chrysler hing het model aan zijn destijds nieuwe merk Eagle, een merk dat later nog meer bijzondere rebadges zou krijgen.