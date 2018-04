In 2019 beschikbaar Cadillac XT4 ook naar Nederland

Onlangs presenteerde Cadillac in New York de XT4, een nieuwe inzending die in het leveringsgamma een plekje krijgt onder de XT5. De auto komt vooralsnog ook onze kant op.

Volgend jaar, in 2019, moet de XT4 naar Nederland komen. Dat meldt een woordvoerder van de Nederlandse afdeling van Cadillac aan AutoWeek. Daarmee wordt de hier leverbare SUV-familie van het merk, momenteel bestaande uit de XT5 en de Escalade, uitgebreid met een compacter model. Verder zijn de ATS Coupé, ATS Sedan, CTS, CT6 en V-smaken van de ATS en CTS in Nederland te krijgen.

De XT4 is met zijn lengte van 4,6 meter ruim 21 centimeter korter dan de 4,82 meter lange XT5. Daarmee valt hij wat formaat betreft tussen auto's als de BMW X1 en X3. Op de Amerikaanse bestellijst zet Cadillac vooralsnog alleen een geblazen 2,0-liter viercilinder die 240 pk en 350 Nm sterk is. Die motor is gekoppeld aan een negentrapsautomaat. Standaard is de 1.660 kilo wegende XT4 een voorwielaandrijver, maar een vierwielaangedreven versie is wel optioneel beschikbaar. De vierwielaangedreven variant is, om brandstof te besparen, ook in 2WD-modus te rijden.

De XT4 krijgt namelijk, voor Cadillac, opmerkelijke hoog geplaatste achterlichtunits, een designkenmerk dat we lang niet bij het merk hebben gezien. Vroeger zagen we het bij onder andere de SRX en de CTS Wagon. Aan de voorzijde is de typische Cadillac-designtaal, compleet met verticale ledverlichting, wel aanwezig. Cadillac levert de XT4 in het thuisland als Luxury, Premium Luxury en als Sport. Die laatste uitvoering wordt ontdaan van veel van zijn chroom en wordt aangetipt met zwarte details.