Cadillac XT4 krijgt mogelijk V-versie

Cadillac laat zijn jongste cross-over mogelijk kennismaken met een sportieve V- of V-Sport-versie. Dat blijkt uit een afbeelding die GMAuthority.com in handen heeft gekregen.

Eerder dit jaar presenteerde Cadillac zijn XT4 tijdens de New York International Auto Show. De XT4 is een voor Cadillac volledig nieuw model. De relatief compacte cross-over kan gezien worden als de kleine broer van SRX-opvolger XT5. Uit een afbeelding die op internet rondzwerft valt op te maken dat de 4,6 beter lange XT4 mogelijk ook in V- of V-Sport-trim wordt gepresenteerd.

Cadillac schetst de achterkant van een ogenschijnlijk dik aangeklede XT4. De auto heeft één zichtbaar en fors uitgevallen uitlaateindstuk, maar het andere exemplaar lijkt slechts bedekt te zijn. Op de achterklep is zelfs een V-embleem zichtbaar. Mocht Cadillac daadwerkelijk met een knalharde XT4-V of een mildere XT4 V-Sport komen, dan krijgt die variant waarschijnlijk een krachtigere versie van de 240 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder mee. Ook is het niet ondenkbaar dat Cadillac een grotere viercilinder, mogelijk het 2,7-liter grote exemplaar uit de Silverado, in de neus van de sportievere XT4-versies hangt.

De XT4 moet ergens volgend jaar ook in Nederland te vinden zijn, zo kon een woordvoerder van de Nederlandse afdeling van het merk aan AutoWeek bevestigen. Eenmaal op de markt zal de auto zich hier moeten verdedigen tegen modellen als de Jaguar E-Pace, BMW X2 en Volvo XC40.