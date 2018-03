Sportief topmodel niet voor 2022 Cadillac wil imagobouwer

Cadillac heeft tijdens de New York International Auto Show opnieuw gehint naar een sportief topmodel, een zogenaamde ‘Halo Car’. De auto zou komen, maar niet voor 2022.

Het is iets waar de Amerikanen al jaren naar uitzien: een sportief topmodel van Cadillac. Het merk heeft al jaren z'n V-modellen en presenteerde onlangs nog de CT6 V-Sport, maar waar nu op wordt gedoeld gaat nog een stap verder dan dat. Een echt klapstuk, zoals de AMG GT is voor Mercedes-Benz en de R8 voor Audi, zou het merk volgens sommigen pas echt op de kaart zetten en helpen het imago op te krikken.

Cadillac-baas Johan de Nyssen zou in New York niet voor het eerst hebben gehint naar zo'n voertuig, maar stelt het geduld tegelijkertijd wel op de proef. Volgens Automotive News heeft hij gezegd dat 'zijn' merk eerste de reguliere line-up op orde wil hebben voordat het met een nieuwe topper komt. Met de in New York gepresenteerde XT4 en de recente XT6 is het merk hard op weg naar een bijzonder actueel modellengamma, maar de 'Halo Car' komt pas als ook de Escalade is vervangen en het gamma naast die auto bestaat uit drie nieuwe cross-overs en drie nieuwe sedans. Dat zou betekenen dat het voertuig waar sommigen zo reikhalzend naar uitzien, op z'n vroegst in 2022 z'n opwachting maakt.

Tegenover Carscoops zou de Nyssen gezegd hebben dat het nieuwe product 'de wereld zal verbazen'. Meer dan dat is nog niet bekend over het voertuig, dat voor zover nu bekend best weleens elektrisch zou kunnen zijn. Cadillac stond in de VS ooit als vanzelfsprekend bovenaan de verkoopranglijsten van luxemerken, maar moet nu al jaren de Europese en Japanse concurrentie voor laten gaan. De laatste keer dat het merk een echte imagobouwer in de showrooms had, was tussen 2003 en 2009. Toen voerden de Amerikanen de XLR, een sportieve klapdak-roadster op basis van de Corvette C6.