Nieuwe topversie komt tegelijk met facelift Cadillac CT6 V-Sport

Slideshow

Cadillac geeft topmodel CT6 een facelift en presenteert meteen de overtreffende trap van het model, de V-Sport.

De achterwielaangedreven full-size-sedan CT6 werd in 2015 gepresenteerd en staat pas sinds 2017 op de Nederlandse prijslijst (echt waar!) maar nu vinden de Amerikanen het al tijd voor een update. Om met de V-Sport te beginnen: de CT6 is met 417 pk standaard al niet onderbedeeld, maar de sportieve topper doet er nog een flinke schep bovenop. In plaats van een V6 krijgt het topmodel een volledig nieuwe dubbelgeblazen 4,2-liter V8 mee die 557 pk en 850 Nm levert. Dat vermogen wordt via een tientrapsautomaat over alle vier de wielen verdeeld terwijl enorme Brembo-remmen zorgen voor voldoende stopkracht.

De CT6 V-Sport is aan de buitenzijde onder meer te herkennen door een gaasgrille, sportief lichtmetaal en veel zwarte accenten. De meest opvallende wijzigingen aan de CT6 gelden echter ook voor de minder krachtige modellen. Zo zijn er opvallende, L-vormige lichtunits die de sterk verticaal georiënteerde exemplaren van weleer vervangen. Tegelijkertijd introduceert Cadillac nieuwe technologie in de vorm van een nieuw infotainmentsysteem dat zich volgens het merk zo intuïtief als een smartphone laat bedienen. Ook opvallend is de introductie van Super Cruise, een systeem dat lijkt op Volvo's Pilot Assist en de CT6-rijder in staat moet stellen om 'handsfree' door het verkeer te gaan. Dit systeem is niet verkrijgbaar op de V-Sport. Night Vision en een heleboel andere veiligheidssystemen maken het tech-feestje compleet.