Byton presenteert studiemodel tijdens CES Stekkeren in twee smaken

De Chinese start-up Byton heeft de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas uitgekozen als podium om zijn eerste studiemodel op te presenteren.

Byton is een hagelnieuwe ambitieuze start-up die digitale gadgets hoog in het vaandel heeft staan. De naam van het bedrijf staat niet voor niets voor 'Bytes on Wheels'. De eerste concept-car van de nieuwkomer is vandaag gepresenteerd: een elektrische SUV volgestopt met schermen.

Byton zegt dat de productieversie van zijn 4,85 meter lange, 1,94 meter brede en 1,65 meter hoge studiemodel beschikbaar komt met twee aandrijflijnen. De eerste beschikt over een op de achteras geplaatste elektromotor die 272 pk en 400 Nm levert. Wie meer kracht wenst, kan opteren voor de smaak met twee elektromotoren waarbij de tweede op de vooras wordt gemonteerd. Deze nu voorwielaangedreven Byton is 475 pk en 710 Nm sterk. De basisversie moet in theorie 400 kilometer kunnen afleggen. Een variant met een groter accupakket heeft een actieradius van 520 kilometer.

In het hightech interieur is een ruim uit drie schermen bestaand 1,25 meter breed display zichtbaar waarmee nagenoeg alle functies van de auto te bedienen zijn. Wat de afzonderlijke schermen weergeven, kun je zelf instellen. In het is een scherm geplaatst dat feitelijk dienst doet als instrumentarium. Het dak van Byton's eerste is vervaardigd uit glas. Gezichtsherkenning ontgrendelt de auto zodra je in de buurt komt. Ook in het binnenste zijn camera's met gezichtsherkenning geplaatst. Elke inzittende wordt zo geïdentificeerd en kan zo bij zijn eigen profiel met instellingen voor klimaat- en audio.

Geen toekomstblik zonder autonome techniek. De lidar-sensoren en camera's waarover de Byton beschikt, moeten de auto op niveau vier autonoom door het verkeer kunnen laten gaan.

Byton, waar voormalig hoofd van BMW's i-afdeling Carsten Breitfeld aan het roer staat, belooft dat de productie van de SUV volgend jaar opgestart wordt. De basisprijs van de elektrische hoogpotige moet op zo'n 37.500 euro komen te liggen.