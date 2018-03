Slideshow

Bye-bye beursbabe #MeToo op beursvloer Genève

Na de ban op de gridgirls van de F1 lijkt het erop dat ook de vertrouwde beursbabes op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging. Wie 'het vlees' stiekem leuker vindt dan 'het blik', kan zich de gang naar Genève volgende week beter besparen.

De beursbabe heeft haar langste tijd gehad en op de beurs van Genève, die komende dinsdag opengaat voor de pers en twee dagen later het grote publiek verwelkomt, gaan we dat nadrukkelijk zien, meldt Bloomberg. Volgens het persbureau hebben veel fabrikanten onder druk van de #MeToo-campagne besloten dit jaar geen sexy dames over hun stands te draperen.

"De tijden zijn veranderd. Het is beter om er productspecialisten neer te zetten, we verkopen immers auto's," citeert Bloomberg een woordvoerder van Nissan. Ook Lexus, Renault en Peugeot laten de bevallige dames als opsmuk inmiddels achterwege.

De Fiat-merken, die traditiegetrouw niet alleen de meeste, maar vaak ook de meest adembenemende en uitdagend geklede schonen rond hun auto's lieten poseren, doen het deze editie met gender-gemengd menselijk decorum, dat bovendien minder bloot gekleed zal zijn. Zelfs bij Lamborghini, waar de beursbabes altijd zó van de meest vermaarde catwalks geplukt leken te zijn, worden hosts (m/v) ingezet die niet per se mooi zijn, maar wel alles over de auto's weten.

Het uitfaseren van de beursbabe is overigens niet alleen aan #MeToo te danken/wijten. Wie de afgelopen jaren de wereldwijde beurzen frequenteerde, zag het geleidelijk aan al soberder worden. AutoWeek stopte in 2015 al met de ooit zo populaire beursbabe-video's als afsluiter van elke beurs, mede omdat er steeds minder te filmen viel. In een tijd waar we zonder blikken of blozen op televisie meekijken hoe stellen elkaar bedriegen en mensen poedelnaakt blind dates hebben voor draaiende camera's, lijkt de wereld op dit gebied juist te verpreutsen.

Jammer of een zege? Dat is aan een ieder om voor zichzelf te bepalen. Feit is dat wie volgende week naar Genève gaat om het autonieuws te bewonderen, minder last zal hebben van dames die het zicht op de auto's hinderen. En de dames? Die bekostigen hun studie voortaan met een krantenwijk of als nanny.