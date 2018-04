Nieuwe generatie, nieuwe naam BYD presenteert Qin Pro

Het Chinese Build Your Dreams (BYD) heeft tijdens Auto China de Qin Pro gepresenteerd, de tweede generatie van de Qin, die maar direct een nieuwe naam krijgt.

De Qin Pro is in theorie de opvolger van de eerste generatie Qin, al wordt deze nieuwe sedan voorlopig gewoon naast het oude model gevoerd. De Qin Pro zal, in tegenstelling tot de Qin die er ook als EV was, aanvankelijk alleen met een plug-in hybride aandrijflijn verkrijgbaar zijn.

Die aandrijflijn bestaat uit een 154 pk sterke geblazen 1.5 die is gekoppeld aan een 150 pk sterke elektromotor. De ruim 142 pk sterke Qin Pro moet daarmee in net geen 6 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Volgens BYD ligt het gemiddeld verbruik op, jawel, 1l/100 km. De koets van de 4,77 meter lange en 1,84 meter brede Qin Pro is overigens getekend onder leiding van niemand minder dan Wolfgang Egger, de ontwerper die onlangs Italdesign verliet en daarvoor onder andere voor zowel Alfa Romeo als Audi tekende. Volgend jaar gaat de Qin Pro in productie.