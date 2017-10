Slideshow

Burgers kunnen gestolen auto's gaan opsporen Pokémonachtige app met naam Automon

Burgers krijgen de mogelijkheid de politie te gaan helpen bij de opsporing van gestolen auto's. De politie werkt aan een ’Pokémon-achtige’ app met de naam ’Automon’, zegt korpschef Erik Akerboom in een interview met De Telegraaf.

„Burgers kunnen kentekens fotograferen en controleren of de wagen gestolen is. Of de burger wordt gevraagd in zijn omgeving te zoeken naar een specifiek kenteken. Bij een 'hit' kan de speurder punten krijgen."

De app is een van de projecten in het kader van over de 'politie van de toekomst'. Zo is de politie ook bezig met een app waarbij de hulp van mensen bij het zoeken naar een vermiste wordt geprofessionaliseerd. ,,Door goed in kaart te brengen waar al gezocht is, kan een gebied nog gerichter worden uitgekamd'', aldus de korpschef.

Verder komt er software die opvallende gedrag van politiemensen in de interne systemen moet opmerken. Dit om het lekken van informatie tegen te gaan.

Akerboom laat daarnaast in de krant weten dat de wijze van DNA-afname bij verdachten gaat veranderen. Nu gebeurt dat met een wattenstaafje, maar dat wordt mogelijk een pleister in combinatie met nanotechnologie (waarbij gewerkt wordt met minuscuul kleine deeltjes).

De politie ondergaat ook qua personeel veranderingen omdat de komende zes jaar 15.000 politiemensen met pensioen gaan. Om nieuwelingen sneller te laten instromen worden de opleidingen verkort.