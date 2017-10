Slideshow

Bumpers Chevrolet Corvette C8 gespot Middenmotor-Corvette steeds waarschijnlijker

De Corvette C7 is nog niet eens zo oud, maar achter de schermen werkt General Motors hard aan de C8. De voor- en achterbumper die hier te zien zijn, zouden zomaar eens bij die auto kunnen horen.

Al voor de komst van de C7, de huidige generatie van de Chevrolet Corvette, werd gespeculeerd over het verschijnen van een Corvette met middenmotor. De C7 heeft z'n krachtbron nog gewoon in de neus, maar bij de C8 lijkt de sportieve configuratie er toch echt te komen. Een van de liefhebbers op Corvetteforum.com wist de hand te leggen op de afbeeldingen, die naar verluidt afkomstig zijn van een persoon die tijdelijk werkzaam was bij de spuiterij waar de onderdelen hun rode lak kregen aangemeten.

Zowel de voor- als achterbumper zijn voorzien van gigantische koelopeningen. Vooral het feit dat de achterbumper meer uit 'gat' dan uit kunststof lijkt te bestaan, is een bevestiging voor het middenmotor-idee. Ook naast spionagebeelden, die sommige Amerikaanse media al in handen hebben, zijn de overeenkomsten tussen deze onderdelen en het eindproduct onmiskenbaar aanwezig. De 'achterbumper' beslaat bij Corvettes al generaties lang de gehele achterzijde, waardoor de term 'achterpaneel' feitelijk beter op z'n plaats is. Als we hier inderdaad Corvette-onderdelen zien, zullen de achterlichtunits in de bovenste, horizontale openingen een plek krijgen.

Voordat de nieuwe Corvette zich aandient, krijgen we eerst nog de ZR1-versie van de huidige generatie te zien. Verwacht de C8 dan ook op z'n vroegst in de tweede helft van 2018.