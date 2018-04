Geëlektrificeerd in twee smaken Buick Velite 6 gepresenteerd

Slideshow

Buick heeft in China het doek getrokken van de Velite 6, een splinternieuw model dat zowel als plug-in hybride als EV op de markt verschijnt.

In november 2016 liet Buick tijdens de Chinese autobeurs Auto Guangzhou met de Velite Concept zien wat het op designvlak van plan was op het gebied van auto's met geëlektrificeerde aandrijflijnen. Het is april 2017 toen de Velite 5 op de markt, in feite Buicks versie van de Chevrolet Volt. Die Velite 5 krijgt nu gezelschap van de Velite 6, een auto die daadwerkelijk de afgeleide is van het 1,5 jaar geleden gepresenteerde studiemodel.

De Velite 6 komt in twee smaken beschikbaar: als plug-in hybride en als volledig elektrische variant. Die eerste komt te beschikken over een 1,5-liter grote viercilinder, hoogstwaarschijnlijk het 102 pk sterke blok dat ook in de Chevrolet Volt is geplaatst. Die krachtbron wordt bijgestaan door twee elektromotoren. Volgens Buick moet de actieradius op 700 kilometer liggen en moet een gemiddeld verbruik van 1,4 l/100 kilometer haalbaar zijn.

Buick meldt trots dat de Velite volgestopt is met software om overal met alles en iedereen contact te houden. Zo kan de Velite 6 met WeChat overweg, een in China mateloos populaire applicatie die uiteenlopende sociale functies vervult. Maandelijks gebruiken meer dan 1 miljard mensen het platform. De smartphone van de eigenaar doet overigens dienst als autosleutel, en dat is natuurlijk ook helemaal hip en 2.0. Specificaties over de EV, en uitgebreidere specificaties van de Velite 6 Plug-in, volgen tijdens Auto China later deze maand.