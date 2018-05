Oogt bekend, is dat niet Buick lanceert nieuwe Excelle in China

Buick heeft aan z’n Chinese gamma een nieuwe Excelle toegevoegd. De auto vertoont onmiskenbaar overeenkomsten met moderne Opels, maar lijkt geheel op zichzelf te staan.

De Excelle is een modellenlijn die in China al jaren behoorlijk populair is. Tot nu zijn de meeste varianten van het model gebaseerd op verschillende generaties van de Astra, maar nu Opels wegen zich scheiden van die van General Motors zal dat niet meer gebeuren.

Zoals dat gebruikelijk is in China, is de Excelle enigszins in nevelen gehuld. Er is maar één foto, maar belangrijker is dat de positionering op het eerste gezicht niet geheel logisch lijkt. Eind vorig jaar werd namelijk nog de Excelle GT geïntroduceerd, een gefacelifte versie van een model dat nog maar sinds 2015 te koop is. Die compacte sedan krijgt dus gezelschap van de Excelle op bovenstaande foto, die iets groter lijkt te zijn en niet de toevoeging 'GT' draagt. De nieuwe Excelle is daarmee in feite de opvolger van de eerste generatie van het model, een auto op basis van de Daewoo/Chevrolet Nubira die tussen 2003 en 2016 (!) in de Chinese showrooms stond. De wielbasis van de nieuwkomer is in vergelijking met die auto 11 mm groter, terwijl het koetswerk ook hoger en breder is dan voorheen. Meer binnenruimte is het logische gevolg. Volgens Buick is de Excelle bovendien voorzien van allerlei moderne technologieën op het gebied van connectiviteit en veiligheid.