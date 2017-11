Slideshow

Buick LaCrosse ook als Avenir Luxelabel breidt zich uit

Buick breidt het Avenir-label uit naar de LaCrosse. Dit is 'm!

Buick's in 2015 gepresenteerde Avenir Concept was vrij belangrijk voor Buick. Met het studiemodel lieten de Amerikanen zien wat er mogelijk was voor Buicks nieuwe label 'Avenir', een label bestemd voor extra luxueus aangeklede modellen. Eerder dit jaar was het de Enclave die als eerste die de extra smakelijke saus over zich heen gegoten kreeg en vandaag zien we hoe het label zich uitbreidt naar de LaCrosse.

De LaCrosse is momenteel de grootste sedan die Buick in de Amerikaanse showrooms heeft staan. De auto stamt uit 2015 en profiteert nu dus van een Avenir-uitvoering. Net als op de Enclave Avenir monteert Buick aan de voorzijde een aangepaste grille en de auto wordt op 19- tot 20-inch groot Pearl Nickel lichtmetaal gezet. In het interieur wordt houtafwerking toegepast en op de hoofsteunen van de voorstoelen wordt uitvoeringsnaam Avenir geborduurd. Ook instaplijsten die trots de naam van het label laten zien, zijn van de partij.