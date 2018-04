Als plug-in én als EV Buick kondigt Velite 6 aan

Buick laat weten dat het zijn Velite-familie gaat uitbreiden. De Velite 5 krijgt in China, het enige land waar de auto wordt verkocht, gezelschap van de Velite 6.

In november 2016 liet Buick tijdens de Chinese autobeurs Auto Guangzhou met de Velite Concept zien wat het de komende jaren op designvlak met met (plug-in) hybride of elektrische modellen van plan was. In april vorig jaar verscheen de Velite 5 op de markt, in feite Buicks versie van de Chevrolet Volt. Die Velite 5 krijgt straks gezelschap van de Velite 6.

Buick meldt dat de auto beschikbaar komt als plug-in hybride én als volledig elektrische inzending. We krijgen een teaserafbeelding te zien waarop een achterlichtunit van de auto wordt getoond, een exemplaar dat sterke gelijkenissen vertoont met de verlichting die achterop de al genoemde Velite Concept te zien was. Later deze maand wordt de auto gepresenteerd.