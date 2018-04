Stekker-SUV klaar voor Auto China Buick Enspire Concept digitaal gepresenteerd

Meer Buick-nieuws vanavond. De Chinese afdeling van het merk heeft na de Velite 6 ook de Enspire gepresenteerd.

Eerder blikte Buick al vooruit op de komt vat de Enspire Concept, een studiemodel dat tijdens Auto China later deze maand aan het grote publiek wordt getoond. De Enspire is een volledig elektrische SUV waarmee Buick, naar eigen zeggen, uitgesproken designelementen uitprobeerd.

Wat de Chinese consument in de praktijk dus gaat terugzien van de Enspire, zal later moeten blijken. De techniek klinkt in ieder geval relatief productierijp. De vierwielaangedreven SUV beschikt over elektromotoren op zowel de voor- als achteras. Het systeemvermogen komt uit op 558 pk en wie dat vermogen volledig aanspreekt, moet in vier tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Buick spreekt over een beoogde actieradius van 600 kilometer. In 40 minuten laden moet het niet nader gespecificeerde accupakket weer tot 80 procent van zijn capaciteit zijn volgeladen.

De auto beschikt vanbinnen over een OLED-scherm en diverse andere digitale displays, is voorzien van 'augmented reality'-technologie en is volgens Buick volgestopt met sfeerverlichting. De auto zou, op papier in ieder geval, moeten kunnen inhaken op het nog niet uitontwikkelde 5G-netwerk. Een beetje toekomstmuziek, aangevuld met enig realisme.