Buick en Lincoln boerden goed in 2017 China zorgt voor groei

Zowel Lincoln als Buick kunnen terugkijken op een zeer gezond 2017. Lincoln behaalde zijn beste verkoopresultaat sinds 2000 en Buick leverde voor de tweede keer meer dan 1,4 miljoen auto's af.

Lincoln verkocht in 2017 wereldwijd 188.383 auto's, een toename van 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Die bijna 190.000 auto's hebben de luxedivisie van Ford aan het beste resultaat sinds 2000. Lincoln mag met name blij zijn met de Chinese markt, het merk zag er zijn verlopen met maar liefst 66 procent toenemen ten opzichte van 2016. De MKC ging er het vaakst over de toonbank, maar ook vlaggenschip Continental scoort met 10.501 in China verkochte exemplaren bepaald niet slecht.

Buick

Ook Buick mag zich gelukkig prijzen. Het merk van General Motors leverde naar eigen zeggen net als in 2016 wereldwijd meer dan 1,4 miljoen auto's af. Het merk heeft het laatste jaar dan ook een hele rits nieuwe auto's gelanceerd. Van de Enclave tot de Regal Sportback en van de GL6 tot de Velite 5, Excelle GX en LaCrosse Avenir. In Canada groeide Buicks verkoopcijfers met 15,1 procent ten opzichte van 2016. In de Verenigde Staten is de groei met 1,6 procent subtieler te noemen. In China vonden klanten juist 8,4 procent vaker de Buick-showroom dan in 2016.