Eerst plug-in, later elektrisch Buick belicht aandrijflijn Velite 6

Het is geen geheim dat Buick op de Beijing International Automotive Exhibition een nieuw model met de naam Velite 6 presenteert. Na het achterlicht mogen we vandaag de aandrijflijn bewonderen.

De Velite 6, waarvan eerder al een glimp de wereld in werd gestuurd, zal in eerste instantie als plug-in-hybride verschijnen. Daarmee past het model goed bij de al bestaande Velite 5, wat in feite een Chevrolet Volt met een Buick-neus is. In 2016 werd al de Velite Concept gepresenteerd, een auto die wellicht een voorbode is van de Velite 6.

Buick geeft nog niet al teveel details kwijt over de aandrijflijn van de nieuwe Velite, maar belooft wel dat het model de beschikking krijgt over een CVT-transmissie, twee krachtige elektromotoren en natuurlijk een lithium-ion-batterijpakket. Samen moeten de verbrandingsmotor en dat pakket goed zijn voor een bereik van zo'n 700 km terwijl Buick een verbruik belooft van 1,4 liter op 100 km. Zoals altijd bij plug-in-hybrides is het praktijkverbruik volledig afhankelijk van de manier waarop de auto wordt gebruikt.

Buick belooft dat er later ook een volledig elektrische versie van de Velite 6 zal verschijnen. De kans dat de auto in een bepaalde vorm ooit op de Europese wegen zal verschijnen, is na de verkoop van Opel aan PSA alleen maar kleiner geworden.