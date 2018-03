Slideshow

Bugatti neemt iets bijzonders mee naar Genève Zien we hier de Chiron SuperSport?

Bugatti brengt meer mee naar Genève dan 'slechts' de Chiron zoals we die snelheidsduivel al even kennen. Dat blijkt uit een teaservideo die het merk de wereld in heeft gestuurd.

Het is inmiddels al twee jaar geleden dat Bugatti in Genève Veyron-opvolger Chiron presenteerde. Het merk heeft die Zwitserse beurs opnieuw als podium gekozen om de volgende stap in het Chiron-avontuur op te presenteren. Bugatti toont een teaservideo, al is nog niet helemaal duidelijk wat we precies verwachten kunnen.

Bugatti laat een video zien waarin details van een Chrion in een niet bepaald goed verlichte ruimte worden gepresenteerd. Eerder sloot het merk al uit dat een opengewerkte Chiron zou komen. Dat wekt de suggestie dat op de beursvloer van Genève een extra potente Chiron-smaak wordt gepresenteerd.

Voorganger Veyron werd na enkele jaren als SuperSport gepresenteerd en het is daarom niet ondenkbaar dat ook de Chiron als SuperSport ten tonele verschijnt. Die extra krachtige versie moet van erg goede huize komen om de reguliere variant met zijn 1.500 pk en 1.600 Nm sterke 8.0 W12 te overtreffen. In de video denken we onder meer nieuwe uitlaateindstukken te zien. Spoedig weten we meer. Bij het Amerikaanse Hennessey Performance is het angstzweet ongetwijfeld al uitgebroken.