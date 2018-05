Nederland en België als voorbeeld Brussel moet aan de slag met kilometerfraude

Slideshow

Het Europees Parlement gaf donderdag met grote meerderheid (577 tegen 32) opdracht aan de Europese Commissie om binnen een jaar met voorstellen te komen om fraude met kilometerstanden tegen te gaan.

Het gerommel met kilometerstanden in tweedehandsauto's moet op Europees niveau hard worden aangepakt, vindt het parlement. De standen moeten bij iedere garagebeurt worden geregistreerd en eenvoudig met andere EU-landen zijn uit te wisselen, zoals Nederland en België nu al doen. Bovendien moet het gesjoemel strafbaar worden.

Bij occasions die over de grens worden verkocht is volgens schattingen bij tot de helft van de gevallen met de teller geknoeid. "Met z'n allen verliezen we bijna 9 miljard euro per jaar door deze fraude", aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).

Samen met zijn D66-collega Matthijs van Miltenburg pleit hij voor het uitrollen in de EU van de Belgische Car-Pass of de Nederlandse Nationale Autopas, waarmee de kilometergeschiedenis van een auto wordt bijgehouden. Het parlement wijst op het succes hiervan. Door onderling beter informatie uit te wisselen in de EU, maken we het sjoemelaars een stuk lastiger, aldus Van Miltenburg.