Brand in vrachtschip: 1.500 auto's uitgebrand.

Door een brand in een zogeheten roll-on-roll-off-ship zijn in de Zuid-Koreaanse havenstad Incheon ongeveer 1.500 auto's in vlammen opgegaan. De brandweer had drie dagen nodig om het vuur te blussen, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Ten tijde van de brand stonden er eens geen nieuwe, maar 2.438 gebruikte auto's aan boord. De 31 bemanningsleden van het schip, de in 1988 gebouwde Auto Banner, bleven ongedeerd. Zij konden vluchten of zijn gered. De brandweer zette zo'n 840 manschappen en 240 voertuigen in om het vuur onder controle te krijgen en had daar meerdere dagen voor nodig. Verschillende media melden dat er gaten moesten worden gezaagt in het schip om de brandweer toegang te verschaffen tot de brand, die op het 11e dek zou zijn uitgebroken.

Uit onderzoek moet blijken wat de oorzaak is van de brand. Brandweerfunctionarissen zeggen dat mogelijk een motor van één van de wagens aan boord oververhit is geraakt.

