Brabham keert terug Grote namen achter terugkeer racenaam

Brabham Automotive is de naam van een nieuw sportwagenwerk met grote plannen. Heel grote zelfs. Brabham wil namelijk actief worden in de Formule 1.

Brabham Automotive doet uit de doeken dat het na 26 jaar terugkeert. Het bedrijf lijkt meer te zijn dan slechts een stel enthousiastelingen die de naam in handen hebben gekregen. Niemand minder dan Le Mans-veteraan David Brabham én drievoudig F1-wereldkampioen Jack Brabham zitten achter de terugkeer van de in de racewereld bekende naam. Die laatste was zelfs verantwoordelijk voor de oprichting van Brabham Motor Racing Developments in de jaren zestig. Naar verluidt wil Brabham weer terug naar de Formule 1. Daarnaast zou Brabham - in de stijl van McLaren - ook supercars willen gaan bouwen.

Jack Brabham werd F1-kampioen in 1959 en in 1960. In 1966 won hij vervolgens in zijn eigen auto. In 1992 in Hongarije reed Brabham zijn laatste Grand Prix. Tussen 1976 en 1979 gebruikte het raceteam een twaalfcilinder boxermotor van Alfa Romeo. Brabham kwam in 1972 in handen van niemand minder dan Bernie Ecclestone, die eind jaren tachtig een deel van het raceteam verkocht aan Alfa Romeo. Alfa Romeo bracht vervolgens de 164 'procar' op de weg, een van een 620 pk sterke 3,5-liter V10 voorziene 164, al was het puur de koets van de 164 die werd gebruikt. Met zijn gewicht van zo'n 750 kilo moest de auto in minder dan twee tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Er bestaat slechts één testexemplaar.