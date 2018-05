710 pk op nog geen 1.000 kilo Brabham BT62 gepresenteerd

Het teruggekeerde Brabham heeft zijn eerste auto sinds zijn verrijzenis gepresenteerd: de BT62. De Engelse extremist is alleen voor circuitgebruik bestemd.

Uit eerdere teasers konden we al afleiden dat het herboren Brabham een serieuze racer in de ontwikkelingskamers had staan. Vandaag blijkt dat de koets van de BT62 gedoopte circuitbeul volledig uit koolstofvezel is opgetrokken. De randen van het koetswerk zijn veelal voorzien van forse spoilers. Aan de achterzijde vinden we, naast opvallende en ergens aan Lamborghini doen denkende verlichting, een centraal geplaatste uitlaat tegen. Om de 18-inch wielen zijn racebanden van Michelin gevouwen.

Al het spoilerwerk moet goed zijn voor tot 1.200 kilo aan downforce. Dat is wel nodig ook, daar de BT62 zelf slechts 972 kilo in de schaal legt en er achter de voorstoelen een 5,4-liter grote V8 is geplaatst die 710 pk en 666 Nm opwekt. Schakelen gaat middels een sequentiële zesbak. In het interieur vinden we uit koolstofvezel opgetrokken racestoelen, een uit hetzelfde materiaal opgetrokken racestuurwiel en een 12-inch groot digitaal instrumentarium. Er worden slechts 70 exemplaren gebouwd.