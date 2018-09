Zoveel verdient de overheid aan BPM BPM-inkomsten stijgen met 21 procent

De kassa rinkelt bij de overheid, want de opbrengsten van de Belasting van Personenauto's en Motorfietsen (BPM) nam in de eerste acht maanden van dit jaar wederom flink toe. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder gaat het om een stijging van 21,2 procent.

In totaal betaalde de Nederlandse consument € 1.64 miljard aan BPM over alle nieuw verkochte personenauto's sinds de jaarswisseling. Dat is € 287 miljoen meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging van 21,2 procent is echter minder hoog dan vorig jaar, want toen bleef het verschil met 2016 op een plus van 27,4 procent steken. De stijging van dit jaar komt vooral door de groeiende verkoop van nieuwe auto's. Tot nu toe 334.000 klanten vonden hun weg naar de plaatselijke dealers voor het koopcontract van een nieuwe auto: een stijging van 15,8 procent. Ook het gemiddelde BPM-bedrag per auto steeg: van € 4.696 naar € 4.914. Dat is gemiddeld € 217 meer per auto. Opmerkelijk, want de gemiddelde CO2-uitstoot per auto daalde naar 109 g/km (eerder 111 g/km) en de verkoop van volledig elektrische auto's nam ook toe. Eigenaren van een hagelnieuwe Bugatti Chiron droegen de meeste BPM af: € 174.000 per verkocht exemplaar. In 2018 gebeurde dat drie keer.

In aanloop naar Prinsjesdag onderzocht VWE het totale bedrag aan BPM dat op nieuw verkocht auto's is betaald. Over de BPM-regels die vanaf 1 januari 2019 gaan gelden, is vooralsnog niks bekend. Deze plannen worden in de komende periode bekendgemaakt. Opmerkelijk is dat de totale BPM-opbrengsten is enkele jaren enorm steeg. In 2015 betaalde de Nederlandse consument tot augustus namelijk 'slechts' € 937 miljoen.