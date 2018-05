'Onnodig suggestief' Bovag hekelt uitzending Radar over apk

Driekwart van autobedrijven maakt fouten bij apk, meldde het consumentenprogramma Radar maandag. Maar de onderzoekresultaten zijn slecht geïnterpreteerd, stelt Bovag: ’Er wordt veel gesuggereerd en weinig hardgemaakt.’

In de Avrotros Radar-uitzending van afgelopen maandag is te zien hoe een van tevoren door de RDW apk-goedgekeurde Citroën C1, voorzien van verborgen camera's, bij twaalf autobedrijven langs wordt gestuurd voor een apk-keuring. De beelden wekken de indruk dat bij meerdere bedrijven de keuring niet volgens de regels gebeurt. Radar turft drie goedkeuringen zonder adviespunten, vier goedkeuringen met advies, drie goedkeuringen na extra kosten en twee afkeuringen.

Zo is in één geval te zien dat de keurmeester de koplampen weliswaar bekijkt, maar ze niet opent, terwijl na afloop toch nieuwe stadslichten (die het bij de RDW-keuring nog deden) in rekening worden gebracht. Bij twee van de twaalf bedrijven wordt de auto na afkeur niet bij de RDW afgemeld, wat volgens een auto-expert van de ANWB in de uitzending wordt uitgelegd als een 'vrijbrief om van alles te roepen' zonder risico op een steekproef waardoor eventuele onterechte afkeurpunten aan het licht komen.

Branchevereniging Bovag laat in een reactie weten de uitzending onnodig suggestief te vinden. "Er wordt veel gesuggereerd en weinig hardgemaakt." Bovag kreeg inzage in de onderzoeksresultaten en concludeert daar uit dat binnen de steekproef de (zes) Bovag-aangesloten bedrijven het beter hebben gedaan dan de andere. "Zo is de afkeuring die een van de BOVAG-bedrijven meldde terecht. Er was hier sprake van een tijdens de steekproef ontstaan probleem, zo meldde RDW. Los van het feit dat de Bovag-bedrijven het goed deden, blijkt het met die fouten sowieso nogal mee te vallen. Radar gooit veel op één hoop van vermeende fouten," aldus woordvoerder Paul de Waal.

Ook het onderwerp adviespunten wordt door Radar verkeerd uitgelegd, meent De Waal: "Niet elk bedrijf geeft dezelfde adviespunten. Niet zo raar. Enerzijds is zo'n adviespunt een kwestie van interpretatie of inschatting, anderzijds is het ook een kwestie van service. Als je als keurmeester inschat dat iemand van apk naar apk rijdt en zich dus pas weer na twee jaar meldt bij de garage, dan neem je bijvoorbeeld meer adviespunten op, omdat je weet dat de auto na een jaar niet meer veilig is. Ook de RDW keek niet op van de genoemde adviespunten.Daar komt bij dat een 'gemist adviespunt' de meest voorkomende fout van een keurmeester is bij de RDW-steekproeven. Die keurmeester zal dus de neiging hebben zo compleet mogelijk te zijn. Niks mis mee. In deze gevallen is de auto keurig goedgekeurd en veilig op de weg gezet."

"Als er door BOVAG-leden aantoonbaar overbodige reparaties worden uitgevoerd of niet-uitgevoerde reparaties worden gefactureerd, dan keuren wij dat uiteraard ten strengste af en zullen we de betreffende ondernemer daar ook op aanspreken," zegt Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van Bovag. "Bedrijven en keurmeesters die steken laten vallen krijgen strafpunten. Op basis van de strafpunten doet de RWD gerichte steekproeven, wie vaak fouten maakt, wordt vaker gecontroleerd. Bij ernstige fraude kan de APK-licentie worden ingetrokken. Dat gebeurt een paar honderd keer per jaar. En dat aantal neemt af. Het systeem werkt dus. Bovag steunt de lijn die door de RDW en de branche ingezet is om nog meer risicogestuurd te gaan controleren. Bovendien geldt dat wie twijfelt over de juistheid van een APK, de RDW om een herkeuring kan vragen." En wanneer het een Bovag-aangesloten bedrijf betreft, kun je bij de branchevereniging terecht met je klacht, verzekert Eckhardt.