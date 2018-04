Door nieuwe technologie fractie uitstoot Bosch: diesel heeft wel toekomst

Slideshow

Diesel heeft de toekomst en is allerminst ten dode opgeschreven. Dat zegt de autotoeleverancier Bosch, die een nieuwe technologie voor dieselmotoren heeft ontwikkeld. Die zouden dankzij kunstmatige intelligentie slechts een fractie van de wettelijk toegestane uitstoot hebben.

Het nieuwe systeem heeft al een ,,record'' van 13 milligram uitgestoten stikstofoxide per kilometer behaald, liet het bedrijf weten. In druk stadsverkeer zou de uitstoot 40 milligram per kilometer zijn. De huidige wettelijke bovengrens ligt in Europa op 168 milligram per kilometer.

Bosch wil met nieuwe technologie tegenwicht bieden aan kritiek op vervuiling door diesels. Die zwol flink aan toen in 2015 grootschalig gesjoemel met dieselauto's van Volkswagen aan het licht kwam. Het technologiebedrijf speelde daar zelf een grote rol in, door de automaker software te leveren die uitstootwaarden kunstmatig laag hield. Vorig jaar trof Bosch een schikking met Amerikaanse bezitters van deze 'sjoemeldiesels' die een rechtszaak hadden aangespannen.

Overigens staat Bosch niet alleen in zijn hernieuwde vertrouwen in de zo geplaagde en verguisde dieseltechniek. AutoWeek sprak de afgelopen weken met enkele topmannen uit de industrie over de dieselproblematiek en hoe nu verder. Bram Schot, lid van de raad van bestuur van Audi AG zei daarover: "Er is een hetze ontstaan, meningen kregen overhand op de feiten. We gaan nu ook inzien hoe goed die diesels zijn voor de CO2 en als je ziet hoe schoon die EU6-motoren zijn.. We denken ook dat in 2025 diesel nog steeds een heel prominente rol heeft. Laat tegen die tijd 30 procent elektrisch zijn, dan heb je nog steeds 70 procent dat dat niet is. En dat zijn echt niet alleen maar benzinemotoren."

Ook Erik Jonnaert, secretaris-generaal van ACEA, de overkoepelende organisatie van vijftien grote Europese autofabrikanten, heeft nog vertrouwen in de toekomst van diesel: "Diesel is in vrije val, terwijl het voor veel fabrikanten juist broodnodig is om de CO2-doelstellingen te behalen. Let wel: het is nog steeds de betere brandstof wat betreft minder verbruik en CO2-uitstoot, en toch heeft benzine diesel afgelopen jaar ingehaald in de Europese verkoopaantallen. Alternatieve aandrijflijnen groeien, maar langzaam. Na alle negativiteit die is ontstaan rond diesels is het aan ons om aan te tonen dat de nieuwe dieseltechnologie Euro 6d goede resultaten boekt op de weg, niet alleen in het laboratorium."

De volledige interviews met Erik Jonnaert en Bram Schot verschijnen in AutoWeek 19 en 20.