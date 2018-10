Elektrische pick-up in 2020 in productie Bollinger Motors breidt uit met B2

Slideshow

Het in New York gevestigde Bollinger Motors breidt zijn portfolio binnenkort uit met de B2, een pick-upversie van de vorig jaar gepresenteerde B1.

In juli vorig jaar maakten we digitaal kennis met de B1 van Bollinger Motors. De eerste auto van de nieuwe fabrikant was een volledig elektrisch aangedreven offroader met een lengte van 3,81 meter en een breedte van 1,94 meter. Bollinger kondigde de SUV aanvankelijk in twee versies aan, die alleen zijn te bestellen met een 120 kWh groot accupakket, waarmee een actieradius van zo'n 355 kilometer moet kunnen worden gehaald. Nu is er de B2, een pick-up die is gebaseerd op de B1.

De B2 heeft een 120 kWh groot accupakket en twee elektromotoren aan boord. Het systeemvermogen ligt op 527 pk en 696 Nm, goed voor een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) in zo'n 6,5 tellen. De topsnelheid ligt op 160 km/h. Op een volle lading moet de auto zo'n 320 kilometer ver kunnen komen. De B2, met een laadbak met een diepte van 1,7 meter, moet in 2020 in productie gaan.