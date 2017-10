Slideshow

Boetetarieven 2018 Opnieuw duurder

De boetetarieven van 2018 zijn bekend, zij het nog niet via de officiële kanalen. Te hard rijden is opnieuw duurder geworden, met name bij grotere overtredingen.

Dat lijkt volkomen logisch, maar in 2017 bleven de verkeersboetes nagenoeg gelijk aan 2016. Sterker nog, in veel gevallen was de prijs die staat op te hard rijden iets lager dan in het voorgaande jaar. Daar is dit jaar geen sprake van, blijkt uit de cijfers die AutoRAI.nl boven water heeft gehaald. Bij kleinere overtredingen valt de stijging mee, maar de bedragen nemen exponentieel toe. De veelbesproken administratiekosten blijven met 9 euro wel gelijk.

De tarieven voor te hard rijden vind je hieronder. De lijst start bij een overschrijding van 4 km/h, omdat dat in de meeste gevallen de ondergrens is. Een te hoge snelheid aanhouden is natuurlijk niet de enige manier om bekeurd te worden. Daarom trappen we af met de bedragen voor andere overtredingen:

Algemeen

Bumperkleven: €280

Onnodig linksrijden €140

Rechts inhalen €230

Geen gordel dragen €140

Tijdens het rijden een telefoon vasthouden €230

Een kruispunt blokkeren €230

Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs verstreken is: €90

Als 17-jarige bestuurder en deelnemer aan het experiment begeleid rijden een motorrijtuig besturen zonder een in de begeleiderspas vermelde begeleider: €140

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: €140

Geen voorrang verlenen aan een tram: €230

Een militaire colonne doorsnijden: €90

Afslaan zonder richting aan te geven: €90

Bij het afslaan tegemoet komend verkeer niet laten voorgaan: €230

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is: €45

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: €130

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: €230

Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: €370

Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen): €140

Parkeren

Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd: €140

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt: €140

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook: €90

Als bestuurder een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan: €90

Een voertuig dubbel parkeren: €90

Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: €90

Parkeren zonder parkeermeter in werking te stellen/dan wel parkeertijd is verstreken: €90

Verlichting

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: €90

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: €140

Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: €140

Het hinderen van tegenliggers door groot licht: €140

Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: €90

Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: €140

Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: €140

Onnodig mistlicht voeren: €90

Niet werkende richtingaanwijzers: €90

Niet werkende waarschuwingsknipperlichten: €90

Niet werkende remverlichting: €140

Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen van na 30-09-2001): €90

Voertuig (ook aanhangwagen)

Het voertuig is niet voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie: €140

Het voertuig is niet voorzien van noodzakelijke spiegels: €140

De zitplaatsen, rugleuningen of verstelrichtingen zijn niet deugdelijk: €140

Het voertuig heeft scherpe delen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij een botsing: €230

Het voertuig heeft uitstekende delen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij een botsing: €230

Niet deugdelijk bevestigde koppeling met aanhangwagen: €230

Met één motorvoertuig meer dan één auto slepen: €230

Goederen die niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager: €140

Aanhangwagen met niet functionerende verlichting: €140

De lading van het voertuig heeft scherpe delen (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m boven wegdek): €230

Overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

4 km/h - € 27,00

5 km/h - € 33,00

6 km/h - € 40,00

7 km/h - € 47,00

8 km/h - € 54,00

9 km/h - € 62,00

10 km/h - € 70,00

11 km/h - € 94,00

12 km/h - € 103,00

13 km/h - € 113,00

14 km/h - € 121,00

15 km/h - € 131,00

16 km/h - € 141,00

17 km/h - € 151,00

18 km/h - € 163,00

19 km/h - € 173,00

20 km/h - € 188,00

21 km/h - € 200,00

22 km/h - € 211,00

23 km/h - € 225,00

24 km/h - € 237,00

25 km/h - € 252,00

26 km/h - € 265,00

27 km/h - € 282,00

28 km/h - € 299,00

29 km/h - € 312,00

30 km/h - € 329,00

Overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

4 km/h - € 45,00

5 km/h - € 54,00

6 km/h - € 62,00

7 km/h - € 74,00

8 km/h - € 83,00

9 km/h - € 94,00

10 km/h - € 105,00

11 km/h - € 131,00

12 km/h - € 144,00

13 km/h - € 155,00

14 km/h - € 167,00

15 km/h - € 182,00

16 km/h - € 192,00

17 km/h - € 206,00

18 km/h - € 220,00

19 km/h - € 237,00

20 km/h - € 253,00

21 km/h - € 265,00

22 km/h - € 278,00

23 km/h - € 297,00

24 km/h - € 314,00

25 km/h - € 331,00

26 km/h - € 350,00

27 km/h - € 369,00

28 km/h - € 387,00

29 km/h - € 405,00

Overschrijding maximumsnelheid buiten de bebouwde kom

4 km/h - € 24,00

5 km/h - € 31,00

6 km/h - € 37,00

7 km/h - € 42,00

8 km/h - € 49,00

9 km/h - € 56,00

10 km/h - € 66,00

11 km/h - € 88,00

12 km/h - € 98,00

13 km/h - € 109,00

14 km/h - € 115,00

15 km/h - € 127,00

16 km/h - € 135,00

17 km/h - € 145,00

18 km/h - € 154,00

19 km/h - € 167,00

20 km/h - € 180,00

21 km/h - € 188,00

22 km/h - € 200,00

23 km/h - € 211,00

24 km/h - € 225,00

25 km/h - € 237,00

26 km/h - € 252,00

27 km/h - € 264,00

28 km/h - € 278,00

29 km/h - € 295,00

30 km/h - € 312,00

Overschrijding maximumsnelheid buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

4 km/h - € 37,00

5 km/h - € 44,00

6 km/h - € 52,00

7 km/h - € 62,00

8 km/h - € 72,00

9 km/h - € 78,00

10 km/h - € 88,00

11 km/h - € 111,00

12 km/h - € 119,00

13 km/h - € 131,00

14 km/h - € 145,00

15 km/h - € 155,00

16 km/h - € 170,00

17 km/h - € 184,00

18 km/h - € 194,00

19 km/h - € 207,00

20 km/h - € 220,00

21 km/h - € 237,00

22 km/h - € 252,00

23 km/h - € 261,00

24 km/h - € 278,00

25 km/h - € 295,00

26 km/h - € 311,00

27 km/h - € 329,00

28 km/h - € 344,00

29 km/h - € 364,00

30 km/h - € 378,00