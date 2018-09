Nieuwe X5 aan de stekker BMW xDrive45e iPerformance gepresenteerd

Bergen BMW-nieuws deze ochtend. Enkele ogenblikken na de onthulling van de X2 M35i maken we kennis met de X5 xDrive45e iPerformance. BMWeek!

In juni presenteerde BMW de vierde generatie van de X5, een generatiewissel waarbij de SUV een fikse groeispurt maakte. Vandaag breidt BMW het internationale leveringsgamma van zijn rivaal voor auto's als de Mercedes-Benz GLE-klasse en Audi Q7 uit met een plug-in hybride variant: de xDrive45e iPerformance.

Ook van de vorige generatie X5 was een plug-in leverbaar, de xDrive40e iPerformance. Waar bij die versie de verbrandingsmotor een viercilinder was, doet bij deze nieuwe xDrive45e iPerformance een geblazen zes-in-lijn benzinemotor dienst als krachtcentrale. Het blok levert 286 pk en is gekoppeld aan een 112 pk sterke elektromotor waarmee het gecombineerd vermogen op 394 pk en 600 Nm komt te liggen. Het geheel is gekoppeld aan een achttrapsautomaat die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt.

De X5 xDrive45e iPerformance is in staat om in 5,6 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Ter vergelijking: de al aangehaalde plug-in versie van de vorige X5 had daar 6,8 seconden voor nodig. De topsnelheid van deze nieuwe stekker-X5 ligt in elektrische modus op 140 km/h, 20 km/h hoger dan die van z'n voorganger. Interessanter en relevanter is de elektrische actieradius: die ligt nu op 80 kilometer. De vorige X5-met-stekker kwam zo'n 30 kilometer ver op een lading. De 'reguliere' topsnelheid ligt op 235 km/h.

Het accupakket slokt uiteraard iets van de bagageruimte op. Met 500 liter kun je nog altijd veel spullen versjouwen, maar de ruimte is wel 150 liter kleiner dan voorheen. De brandstoftank heeft een inhoud van 69 liter. We zijn nog in afwachting van een reactie van BMW Nederland over mogelijke komst naar Nederland.