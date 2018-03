Topmodellen groeien naar elkaar toe BMW X7 én 7-serie-facelift in beeld

BMW’s nieuwe top-SUV, de X7, nadert zijn voltooiing en heeft dus opnieuw wat camouflage afgeschud. Ondertussen krijgt de 7-serie een facelift om beter bij de nieuwkomer aan te sluiten. Beide auto’s zijn nu te zien!

Heel veel meer X7 is er niet te zien, maar met name de vorm van de verlichtingsunits wordt op deze donkere auto beter afgetekend dan voorheen. De X7 wordt een mastodont die zijn formaat niet onder stoelen of banken steekt en krijgt een imponerend front met een bijzonder grote grille en agressief ogende, geknepen koplampen. Aan de achterzijde zijn de achterlichtunits verbonden door middel van een nu al duidelijk zichtbare strip, die ongetwijfeld net als bij de 7-serie in chroom of zwart wordt uitgevoerd.

Er zijn dus overeenkomsten tussen de 7-serie en diens nieuwe SUV-broer, maar toch houdt BMW de in 2015 gelanceerde toplimousine nu al tegen het licht. De X7 is daarvoor een belangrijke oorzaak, want met name het front van de 7 wordt in lijn gebracht met het agressieve voorkomen van de X7. De grote grille wordt overgeheveld, wat in combinatie met meer geknepen lichtunits ook hier voor een agressievere aanblik zorgt. Een andere reden om nu al met een gefacelifte 7 te komen, is te vinden bij de concurrentie. Nu Lexus een nieuwe LS heeft gepresenteerd, Audi met een verse A8 pronkt en de Mercedes-Benz S-klasse recent een update kreeg, kan het voor BMW geen kwaad om de 7-serie bij te punten.

De BMW X7 verschijnt naar verwachting nog voor het eind van dit jaar, de vernieuwde 7-serie maakt waarschijnlijk in 2019 zijn opwachting.