BMW X7 duikt weer op Voorlopig grootste X-model komt eind dit jaar

BMW voegt nog dit jaar de X7 aan hun leveringsgamma toe. De grote broer van de X5 is nu weer vastgelegd in de sneeuw.

Het is geen geheim meer dat BMW druk is met de ontwikkeling van een X7, een auto waar het merk met de Concept X7 al een vrij nauwkeurige vooruitblik op wist te geven. Al meer dan een jaar duiken ingepakte testexemplaren op en ook vandaag hebben we weer zo'n prototype in de smiezen. Dit keer wordt de concurrent voor de Land Rover Range Rover en de op stapel staande nieuwe Mercedes-Benz GLS-klasse aan een reeks koudetests onderworpen.

De X7 zal net als de X3, X4, X5 en X6 in Spartanburg gebouwd worden. Onderhuids verwachten we het CLAR-platform tegen te komen dat inmiddels steeds meer BMW's van een basis voorziet. De Concept X7 was voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat een dergelijke aandrijflijn ook in de productieversie verschijnt.