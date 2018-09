Ook als X6 M BMW X6 in beeld

Sinds 2016 introduceerde BMW een nieuwe X1, X2, X3, X4 en X5 en daardoor lijkt zelfs de in 2014 gelanceerde X6 ineens oud. Je ziet het al: de nieuwe is onderweg.

Met name de nieuwe X5 is een teken aan de wand voor de huidige X6. De eerste generatie van het opmerkelijke model werd in 2007 gepresenteerd als de coupé-broer van de toenmalige X5 en de huidige Coupé-SUV van BMW vervult die rol voor de X5 die zojuist naar het verleden is verwezen.

Natuurlijk leent de ook de komende X6 z'n techniek van de X5 en worden de auto's naast elkaar gebouwd in BMW's fabriek in het Amerikaanse Spartanburg. Met name aan de voorkant worden de overeenkomsten tussen BMW's hier grote, en in de VS middelgrote SUV's snel duidelijk. De enorme, aan elkaar gesmolten grille is een kenmerk van alle recente BMW's en is zeker op een mastodont als dit niet te missen. Aan de achterkant lijkt de X6 wat minder plomp dan nu het geval is en gaat de indeling van het geheel stevig op de schop. De kentekenplaat huist nu onder in plaats van in de achterklep en met de liggende, vrij platte achterlichtunits past de X6 beter bij de nog erg verse X4.

600 pk

In 2009 was de eerste X6 M samen met de X5 M de eerste SUV die het bekende M-logo mocht dragen. Daar moesten we even aan wennen, maar qua rijgedrag maakte de X6 de hoge verwachtingen in ieder geval waar. Natuurlijk verschijnt er ook van de derde X6 een M-versie en die is al te zien in de bovenstaande fotogalerij. Wie het uiterlijk van een normale X6 nog niet agressief genoeg vindt komt hier aan z'n trekken dankzij grotere luchtinlaten, dito lichtmetaal en vier uitlaateindstukken, al weet een M-optiepakket vaak een soortgelijke uitstraling te verzorgen. De échte X6 M onderscheidt zich wederom met M5-techniek, wat tegenwoordig een 4.4 twin-turbo-V8 met 600 pk betekent.

Geen 'LCI'

Als de nieuwe X6 volgend jaar op de markt verschijnt, verdwijnt het huidige model van het toneel zonder tussentijdse facelift. Dat is opmerkelijk, want de meeste BMW's krijgen gedurende hun levensloop wel zo'n zogenaamde 'Life Cycle Impuls' (LCI). Zeker op SUV-vlak volgen de modelgeneraties elkaar tegenwoordig erg snel op in premium-autoland. Bovendien vallen de merken over elkaar heen om steeds nieuwe modellen te bedenken. Na het toevoegen van de X2 trekt BMW volgende maand een omvangrijk doek van de X7. Dat topmodel vindt niet alleen de GLS van Mercedes-Benz, maar ook de Range Rover op z'n pad.